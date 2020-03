Z táborů rovnou do továren. Čína nutí Ujgury pracovat pro světové značky, uvádí studie

Čína hromadně přesouvala Ujgury do továren, jež dodávají výrobky světovým značkám. Vyplývá to ze studie Australského institutu pro strategickou politiku. Podle BBC jde o další krok ve snahách Číny o převýchovu příslušníků muslimské menšiny. Organizace označila 27 továren v devíti provinciích, do kterých bylo vysláno 80 tisíc Ujgurů z provincie Sin-ťiang. Někteří do továren putovali přímo z detenčních táborů. Peking to popírá.