Ministr spravedlnosti USA Barr dostal dopis žádající, aby odstoupil

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý odstoupilo od původního doporučení poslat Stonea za mříže na sedm až devět let poté, co byl v listopadu shledán vinným v sedmi bodech obžaloby, k nimž patří lhaní v Kongresu, ovlivňování svědků a maření vyšetřování. V reakci na tuto nevídanou intervenci ministerstva všichni čtyři prokurátoři na protest z případu odstoupili.

Někdejší úředníci, kteří sloužili za vlád republikánských a demokratických prezidentů, kritizovali Barra za to, že zrušil rozhodnutí vlastních prokurátorů v tomto případu. Tento postup vyvolal obvinění, že se Trumpova vláda snaží oslabit vládu práva.

Dopis úředníků označuje za „neslýchané“, aby se vedení ministerstva postavilo prokurátorům, kteří dodržují zavedené postupy, a to z důvodu, aby zajistilo preferenční zacházení blízkému spolupracovníkovi prezidenta, jak to udělal Barr ve Stoneově případu. V dopisu dále stojí, že Barr by měl rezignovat, jelikož jeho čin poškodil pověst ministerstva spravedlnosti, pokud jde o integritu a dodržování zásad právního státu.

Ministerstvo spravedlnosti se k dopisu nevyjádřilo. Prezident Trump původní návrh až devitiletého trestu vězení pro Stonea kritizoval a ministerstvo jej stáhlo. Demokraté postup ministerstva kritizovali.

Obvinění proti Stoneovi vzešla z práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňoval vliv Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016. Trump Muellerovo vyšetřování odmítal jako hon na čarodějnice.