Epidemie se nedá zvládnout bez důvěry lidí, říká ředitel Lékařů bez hranic

Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Podle Grubera to má význam zejména z hlediska financování, ale neznamená to žádná závazná opatření.

„Může to fungovat, ale nesmí to narušit přístup ke zdravotní péči a důvěru lidí,“ uvedl Gruber. Jako příklad uvedl situace, kdy vláda dovolí vycestovat pouze lidem bez příznaků nemoci. Ti, kdo budou mít symptomy, se je logicky budou snažit utajit, aby mohli odjet.

„Kontroly na hranicích, omezení přepravy, kontrola teploty, to jsou všechno velmi racionální epidemiologické kroky, které je dobře, že se dělají a měly by se dělat,“ uvedl Gruber. Sporné je ale podle něj opatření totální izolace, k jakému přistoupila Čína ve městě Wu-chan, odkud se začal šířit nový typ koronaviru.

Vyhlášení globální nouze obvykle přináší více peněz a pomoci postiženým oblastem, ale také může přimět nervózní zahraniční vlády, aby omezily cestování a obchod se zasaženými státy. V roce 2014 WHO odmítla kvůli zničující epidemii eboly v západní Africe vyhlásit celosvětový stav nouze kvůli obavám z hněvivé reakce Guineje, Libérie a Sierry Leone. Loni v červenci se konžský ministr zdravotnictví postavil proti „nouzovým opatřením“ kvůli ebole v Kongu.

K tomuto výjimečnému opatření se WHO uchýlila v minulosti pětkrát. V roce 2009 kvůli chřipce typu H1N1, tedy takzvané prasečí chřipce, v roce 2014 nejdříve v souvislosti s šířením dětské obrny a následně kvůli epidemii eboly na západě Afriky, při které zemřelo přes 11 300 lidí, v roce 2016 kvůli viru zika v Jižní Americe a naposledy loni z důvodu epidemie eboly v Kongu.

WHO odmítla vyhlásit obecný stav ohrožení v případě současného koronaviru minulý týden dvakrát, ale členové krizového štábu byli názorově rozděleni půl na půl. Důvodem pro nevyhlášení byl například argument, že zatím nedošlo k úmrtí mimo Čínu a že v době rozhodování nebyly známy případy přenosu z člověka na člověka v cizině. To se však od té doby změnilo.

Při rozhodování o vyhlášení tohoto stavu WHO posuzuje, zda je epidemie hrozbou z celosvětového měřítka, jak vážný je její dopad na veřejné zdraví, jestli se jedná o neobvyklou nebo neočekávanou událost a zda je nutné omezit cestování a mezinárodní obchod.

V rámci mezinárodního nouzového stavu mohou být státy bez případů nákazy vyzvány, aby podnikly taková opatření, která by šíření viru zabránila. Mechanismus PHEIC je mezinárodně závazný a je nástrojem nejen boje proti nemoci, ale i prevence a kontroly šíření nákazy.

Oficiálním označením globálního nouzového stavu je termín ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC). WHO uvádí, že je to mimořádná událost, u které hrozí šíření nemoci do dalších států a která potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci.

Důležité podle něj také je řešit situaci přímo v místě. „Epidemii vždycky musíte vyřešit v tom epicentru, musíte tam jet, musíte pracovat tam,“ uvedl. Politici ale podle něj často mají strach lidi do zasažených zemí posílat, protože se to může obrátit proti nim. Věřejnost může dostat strach, že se nemoc zavleče i tam.

Podle Grubera hraje velkou roli, kde je epicentrum epidemie. „Čína to zvládá vlastními silami, jejich zdravotnictví udělalo ohromný pokrok,“ zdůraznil. Když se ale jakákoli epidemie dostane do země rozvrácené, s oslabeným zdravotním systémem, situace je úplně jiná a je potřeba většinou pomoc zvenku, podotkl.

Podobné epidemie jsou pro zdravotníky podle Grubera velký náporem na psychiku. Často sami přinášejí nejvyšší oběť, stovky lékařů zemřely třeba při epidemii eboly. Stačí udělat chybu při svlékání ochranného oděvu. Riziko se zvyšuje u neznámé nákazy. „Než se zjistí způsob přenosu a jakou ochranu zvolit,“ uvedl. Ti lékaři ale vždy pracují dobrovolně a je hodně lidí, kteří o možnost pomáhat žádají, podotkl.

Co se týká vakcíny, ta podle Grubera přichází většinou až po několika letech. Upozornil, že u specifických nemocí se musí najít nový model vyvíjení vakcín. Do vývoje podle něj musí vstoupit vlády, akademici. Na čistě komerčním principu to fungovat nebude, míní.

Lékaři bez hranic podle Grubera už nabídli Číně dopisem pomoc, teď čekají, jaká bude reakce. „Některé státy nejsou úplně rády, pokud mluvíme o tom, že na jejich území propukla například cholera. Chtějí, abychom mluvili třeba o průjmovém onemocnění. To se stává. Ale oni nemají kapacity na to, to zvládnout. Proto většinou pomoc vítají. Problém je v tom, nakolik nás o tom nechají mluvit,“ uvedl.