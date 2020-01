Libanon prožil nejnásilnější den protestů. Bejrútem létaly květináče i dopravní značky, zraněných jsou stovky

Agentura Reuters rovněž napsala, že stanový tábor demonstrantů zachvátil požár, zatím se ale neví, co ho způsobilo. Policie odmítla tvrzení, že stany úmyslně podpálili její příslušníci.

Prezident Michel Aún vyzval bezpečnostní složky, aby obnovily v metropoli klid. Ministr vnitra odsoudil demonstranty za to, že na policii zaútočili.

Podle demonstrantů politici ignorují jejich požadavky

Převážně nenásilné demonstrace se v Libanonu odehrávají od loňského října, kdy lidé vyšli do ulic na protest proti vládnoucí elitě, která přivedla zemi do nejhorší ekonomické krize za poslední desítky let.

Koncem prosince se situace zklidnila po jmenování nového premiéra Hasana Dijába, tento týden však lidé kvůli hospodářské krizi znovu demonstrovali nejen v Bejrútu, ale také v dalších městech. Aktivisté požadují, aby politické strany, které jsou teď u moci, okamžitě jmenovaly vládu odborníků.