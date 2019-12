Brexit bude, hodnotí britské volby čeští politici. Podle Babiše zvítězil charismatický lídr

Velkou roli v hlasování podle něj sehrál lídr strany pro brexit Nigel Farage. „I když tentokrát paradoxně tím, že se v řadě míst stáhl,“ tvrdí. „Čekají nás vyjednávání o budoucích vztazích a to bude možná ještě náročnější. Pro Česko je nyní důležité soustředit se na budoucí spolupráci s Británií.“

Lídři opozice považují brexit za hotovou věc

Jako konec vleklé kapitoly výsledky britských voleb hodnotí i předseda ODS Petr Fiala. „Britští voliči dali jasný signál, že chtějí opustit EU a ukončit tahanice kolem brexitu. Konzervativní strana drtivě vyhrála. Současně se znovu ukázala síla britské demokracie,“ napsal na Twitteru.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové brexit oslabí jak Velkou Británii, tak Česko. „Ale když už se tak stalo, bude lepší, že bude dokončen, než jím trávit další roky,“ uvedla. V zájmu EU i Česka a Británie je podle ní nejlepší, aby byly nejbližšími spojenci.

„Jasný výsledek britských voleb je vlastně dobrou zprávou pro celou EU. Snad tím stoupla naděje, že nekonečný seriál s názvem brexit se blíží do finále,“ píše na Twitteru lídr lidovců Marek Výborný a i on klade důraz na následující jednání. „ČR i EU se budou moci naplno věnovat jiným důležitým tématům.“

„Brexit Party propadla. Přesto jsme brexitu zase blíž,“ tweetuje o britských volbách zase předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Britové možná vyhráli bitvu o brexit, ale prohráli válku o budoucnost vlastní země. Trump si dá Velkou Británii k snídani a Farage a Johnson ji naservírují,“ komentovala nové složení Westminsteru místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Britské výsledky naopak pozitivně hodnotí místopředseda SPD Radim Fiala. „Volby v Británii byly druhým referendem o EU. Voliči jasně rozhodli pro brexit,“ upozornil.

„Jsem rád, že se konečně vyřeší patová situace při jednání, kdy Velká Británie svou nerozhodností blokovala fungování celé Evropské Unie,“ řekl v rozhovoru pro ČT24 europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa. Vyjádřil se ale i k výsledku voleb ve Skotsku. „Vnímám, že velmi významně uspěla Skotská národní strana, která s kurzem nastaveným v Londýně nesouhlasí. Myslím si, že by se to mělo brát v potaz, protože není férové, aby jim z Londýna bylo takovým způsobem diktováno, co si sami nepřejí,“ uvedl.