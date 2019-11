Příští rok čeká svět kybernetická studená válka, varují experti

Nejde přitom jen o osamocené hackery nebo skupiny útočníků, ale spíše o světové mocnosti a mocenské zájmy. Podle expertů se pro příští rok dá mluvit až o nové kybernetické studené válce. „Když se podíváme na to, které státy v tom dominují, tak jsou to stejné státy, které dominují ve světě, to znamená Rusko, Čína, USA, šlapou jim na paty Írán a KLDR. Takže ano, toto je součástí doktrín,“ míní Šafář.

Technologičtí specialisté se shodují, že za koordinovanými útoky je nutnost velkých investic. „Vždycky je za tím potřeba hledat nějakého významného sponzora. Ať už je to stát, ať už je to nějaká společnost, nějaká kriminální motivace. A proč, protože vytvoření velkého masivního útoku stojí spoustu lidských zdrojů a spoustu peněz,“ podotkl Šafář.