Saúdi začnou prodávat akcie své ropné společnosti. Regulátor schválil vstup Aramca na burzu

Jakým způsobem vstoupí Saudi Aramco na burzu není zatím jasné, jisté je pouze to, že se její akcie začnou obchodovat. Podle televizní společnosti Al-Arabíja oznámí firma přesný harmonogram 10. listopadu. Očekává se, že by firma mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čím by získala 20 až 40 miliard dolarů (zhruba 450 až 900 miliard korun).

Regulátor schválil vstup saúdské státní ropné společnosti na burzu měsíc a půl po útocích na ropná zařízení Abkajk a Churajs, které snížily těžbu v Saúdské Arábii o 5,7 milionu barelů, tedy zhruba o polovinu. Podle agentury Reuters je tím patrnější odhodlání Saúdské Arábie vstup na burzu prosadit i navzdory těmto komplikacím.

O nabídce akcií Saudi Aramco se mluví už několik let a byla netrpělivě očekávána. Nabídka je mimo jiné důležitá kvůli zisku peněz na plány korunního prince Muhammada bin Salmána, jehož cílem je snížit závislost saúdskoarabské ekonomiky na příjmech z ropy.