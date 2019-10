Pavla Holcová: Vykreslení Haščáka jako symbolu korupce se velmi blíží pravdě

Jaké spojení existuje mezi kauzou Gorila a případem vraždy Jána Kuciaka? Mám pocit, že to jsou dvě největší kauzy Slovenska posledních let. Teď jako by se slily dohromady. Nevím, jestli je to náhoda, jestli je to něčí záměr nebo jestli je v logice věci, že tyto kauzy spolu souvisejí.

Není to jenom tím, že jsou to dvě největší kauzy, které hýbou Slovenskem, souvisejí i v osobě Mariana Kočnera. Kdy jsme o tom mohli začít mluvit, bylo, když na veřejnost unikla SMS, kterou posílal Marian Kočner Haščákovi, ve které psal, že už pracuje na o……í č….a. Haščák na to odpovídá: „Povíme si osobně.“

V momentě, kdy tato SMS unikla do médií, odstartovalo to velký zájem o Jaroslava Haščáka, jeho napojení na politiku, na Mariana Kočnera a na další. On spustil velmi působivou PR ofenzívu, dal velký rozhovor slovenským Aktualitám. Nicméně teď se to znovu propojuje, kauzy se znovu řeší, znovu se řeší, jaká byla jeho role, nakolik mu byli členové slovenské vlády vděční, nakolik mu byli zavázáni a nakolik ho poslouchali.

Co víme o tom, kdo nahrávky vlastně pořizoval, proč se objevují až teď?

Nahrávky se objevují teď, protože teď byly rozeslány do redakcí. Je to velký rozdíl oproti tomu, jaká byla situace s kauzou Gorila kolem roku 2012. Původně byly dostupné pouze přepisy. Atakovat přepisy s tím, že nejsou původní, že je někdo vytvořil, že je to kampaň, bylo velmi jednoduché.

S nahrávkou, která vypadá velmi autenticky – navíc je velmi nepravděpodobné, že by se někdo snažil vytvořit 39 hodin záznamu –, dodává celé kauze na pravdivosti, na autenticitě.