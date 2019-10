Předvolební sliby PiS někdo zaplatí, píší polská média. Opozice si podle nich za porážku může sama

„PiS vyhrála volby díky obdarovávání Poláků, ale jde o vítězství na dluh,“ napsal internetový portál onet.pl. „Ačkoliv ještě zaznívají tóny spotřebního festivalu, za rohem číhá půst,“ píše deník Rzeczpospolita, podle kterého se blíží šok, který bude o to bolestnější, že PiS v uplynulých čtyřech letech přiživovalo chuť utrácet heslem „proč by to nebylo možné?“.

Až přijde období půstu, strana nebude riskovat drastickou odtučňovací kúru a nebude brát to, co lidem dala, protože propad spotřeby by dál prohloubil zpomalování ekonomiky, tvrdí Rzeczpospolita.

Vláda vsadí raději na zvyšování deficitu, ale bude muset hledat i dodatečné příjmy a sáhne hlouběji do kapes daňových poplatníků, zejména těch z vyšší střední třídy. „V dalších letech se nevyhneme zvyšování daní,“ shoduje se s listem Rzeczpospolita onet.pl.