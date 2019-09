Peníze na zateplení nebo nákup elektromobilů. Německo chce dát na ochranu klimatu miliardy eur

Německá vláda chce do roku 2023 dát kolem 40 miliard eur (bilion korun) do boje proti klimatickým změnám. Podle listu Die Welt s tím počítají předběžné plány koalice CDU/CSU a SPD, jejichž definitivní podobu chce vláda schválit v pátek. Investice do elektromobilů, alternativních pohonů nebo rozvoje železniční dopravy mají vést k tomu, že spolková republika splní své klimatické závazky pro rok 2030. Opozice plány kritizuje jako nedostatečné.