NASA vyšetřuje historicky první obvinění z trestného činu ve vesmíru

McClainová přiznala, že se do bankovního účtu přihlásila, ale odmítá, že by se z její strany jednalo o jakýkoliv zločin. Z oběžné dráhy pouze chtěla zkontrolovat, že rodina má dostatek peněz na zaplacení účtů a péči o šestiletého syna Wordenové, o kterého se obě ženy před odloučením staraly. Do bankovnictví se přihlásila pomocí stejného hesla, které používala během jejich vztahu.

Astronautku vyšetřuje úřad generálního inspektora při NASA, vyslechl ji minulý týden.

McClainová strávila na oběžné dráze víc než půlrok

McClainová se zpátky na Zemi vrátila koncem letošního června, na oběžné dráze strávila 204 dní. Během pobytu na orbitální stanici, která se pohybuje ve vzdálenosti 400 kilometrů od zemského povrchu, se několikrát účastnila misí v otevřeném vesmíru.

Vesmírné agentury Spojených států, Evropy, Ruska, Kanady a Japonska, které mají na starost správu ISS, se shodly, že na stanici budou platit národní zákony zemí, ze kterých případní obvinění pocházejí.

Na Rusy se tedy vztahují ruské zákony a na Kanaďany kanadské. Evropa je brána v potaz jako jeden celek, pokud by ale členské státy měly zájem, mohou na vesmírné zločiny aplikovat vlastní právní normy, uvedl server BBC. Na stanici ale zatím k žádnému trestnému činu nedošlo, citoval The New York Times NASA.