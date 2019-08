V Gaze kvete černý trh s památkami, překupníci se schovávají za soukromá muzea

Archeologové v Gaze čelí kritické situaci. Palestinské úřady nezvládají ochránit všechna naleziště a ta jsou často vystavena drancování a krádežím. Památky nevyčíslitelné hodnoty končí na černém trhu a v rukou překupníků, kteří se kryjí zakládáním provizorních soukromých muzeí.

„Koupil jsem nějaké starožitnosti od sběratelů, protože toto muzeum bylo založeno ze soukromých zdrojů, z vlastních peněz. Koupil jsem toho víc a dal jsem to do muzea, abych to ochránil,“ říká majitel jednoho ze soukromých muzeí Walid Al-Akkad.