Popel a láva pohřbily kvetoucí krajinu i města plná lidí. Před 1940 lety vybuchl Vesuv

Ale zpět k tomu, co viděli Plinius mladší se svou matkou a strýcem – římským válečníkem a filozofem, autorem nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie starého Říma. „Při pohledu z dálky nebylo dobře možné rozeznat, z které hory stoupá mrak, jehož vzhled a tvar by ze všech stromů nejspíše odpovídal pinii. Mrak se zvedal do výše jako velmi štíhlý kmen a nahoře jako by se rozvětvoval. (…) Byl hned bílý, hned zase špinavý a plný skvrn, podle příměsi země nebo popele, jež vynesl s sebou,“ popisuje v dopise.