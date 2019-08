Brazílii letos zasáhlo už přes 72 tisíc požárů. Většina ničí amazonský prales

Obloha v jednom z největších měst světa náhle ztmavla kolem třetí hodiny odpoledne a tma trvala přes hodinu, napsal server BBC. „Bylo to, jako by se ze dne náhle stala noc. Všichni o tom mluvili, protože ani během deštivých dnů obloha tolik neztmavne. Bylo to ohromující,“ uvedl jeden z obyvatel Sao Paula.

Dia escurece do nada e assusta moradores de São Paulo https://t.co/IJUcb9CVV7

Fotos: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/nyNWDzNPF8 — Folha de S.Paulo (@folha) August 19, 2019

Dým, který zahalil město v pondělí, přivál vítr z tisíce kilometrů vzdálených států Rondônia, Acre, Mato Grosso a Mato Grosso do Sul podél hranic s Bolívií.

Od začátku roku eviduje brazilský ústav rekordních 72 843 lesních požárů, které ohrozily převážně amazonský deštný prales. Může za to sucho, klimatické změny i nelegální kácení a vypalování lesa za účelem získání zemědělské půdy.

Amazonie je pro klima zásadní

Amazonský prales je označovaný za „zelené plíce“ planety, protože hraje důležitou roli v pohlcování některých skleníkových plynů přispívajících ke změnám klimatu. Zároveň je jedním z míst s nejpestřejším životem, je domovem asi tří milionů druhů rostlin a zvířat a žije v něm zhruba milion původních obyvatel.

🌳🔥 O modelo de dispersão do Sistema @CopernicusEU mostra a pluma de fumaça avançando nesta manhã da região amazônica e interior do continente justamente para o Norte paranaense que está com situação pré-frontal. pic.twitter.com/47GFUiC4gA — MetSul.com (@metsul) August 19, 2019

Většina jeho rozlohy se nachází na území Brazílie. Obavy o zmenšování plochy největšího světového pralesa zesílily s lednovým nástupem prezidenta Jaira Bolsonara do čela Brazílie. Politik je známý tím, že upřednostňuje ekonomické zájmy před těmi ekologickými.