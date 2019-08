Zapata přeletěl na flyboardu Lamanšský průliv a oznámil, že už pracuje na létajícím autě

V rozhovoru s francouzskou televizí BFM Zapata uvedl, že zatím není jasné, k čemu by se mohl vynález používat. Upozornil rovněž, že řízení stroje není jednoduché. „Není to stroj na cestu do pekárny v neděli ráno,“ řekl. Prohlásil rovněž, že nyní pracuje také na létajícím automobilu.

Na zařízení Flyboard Air pilot stojí. K dispozici má pět motorů a v letu dokáže pokračovat i v situaci, kdy jeden z nich vypoví službu. Flyboard Air dokáže letět rychlostí až 190 kilometrů za hodinu.