Severní Korea vypálila blíže neurčené střely

Jihokorejská armáda uvedla, že situaci dál monitoruje pro případ odpalu dalších raket. Střely odstartovaly z okolí přístavního města Wonsan na východním pobřeží poloostrova.

Naposledy Severokorejci vypálili dvě rakety krátkého doletu ve čtvrtek. Severokorejská státní agentura KCNA je označila za varování pro Jižní Koreu, aby nenakupovala nové vojenské vybavení a zdržela se pořádání vojenských cvičení se Spojenými státy.

Podle jihokorejského vojska to byl test nového typu střel, které dolétly do vzdálenosti 690 a 430 kilometrů a dopadly do Japonského moře. Podle některých analytiků to však byly rakety, které KLDR zkušebně odpálila již v květnu.

Byly to první střely, které komunistický režim odpálil od schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unem v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi z 30. června.