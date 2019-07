Trump podepsal dohodu s Guatemalou. Slibuje si od ní snížení migrace

Jižní hranice Guatemaly tvoří severní hranici Salvadoru a Hondurasu. Uprchlíci, kteří se z těchto dvou zemí vydají na cestu do Spojených států pěšky, tak musí Guatemalou projít.

Spojené státy dohodu s Guatemalou podepsaly dva dny poté, co federální soud v Kalifornii dočasně zablokoval zpřísnění podmínek pro získání azylu v USA, které prosadila Trumpova administrativa. Právo na azyl chtěla americká vláda upřít osobám vstupujícím na území USA ze třetí země, nikoli tedy přímo z domovského státu. To by se týkalo i obyvatel středoamerických států přicházejících přes Mexiko.