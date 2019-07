Na 40 tisíc skautů z celého světa se potkalo na jamboree. Češi připomínají drsné osudy skautů za války

Historicky největší celosvětové Jamboree spolupořádají skauti z USA, Mexika a Kanady. Mexičan Omar Lugo, člen nejvyššího tříčlenného vedení, přirovnává deset let dlouhé přípravy k organizaci Olympijských her. „Je to jako řídit město. Musíme tu poskytovat veškeré služby, které jsou ve městě potřebné. To je náš úkol na celých dvanáct dní.“

Areál v rekultivovaném uhelném dole nabízí na 57 čtverečních kilometrech množství outdoorových aktivit, od horolezectví, až po skate park. Obří skautský tábor vznikl díky penězům od sponzorů. Ti nejštědřejší zde mají jako poděkování své sochy - jako například bývalý americký ministr zahraničí Rex Tillerson.

Zahraniční skauti si vyzkouší simulované vězení z Československa

Jen díky sponzorům mohli dorazit i skauti z exotických zemí. Například ti z ostrova Mauricius sháněli peníze na cestu tři roky. „Vyžádalo si to hodně klepání na dveře, mnoho práce i jednání a ohromnou pomoc,“ řekl vedoucí skautů z ostrova Mauricius Joseph Maneve.