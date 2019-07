Britský parlament se udržel ve hře o brexit. Nová vláda to bude mít s odchodem bez dohody těžší

Kandidáti na premiéra, kterými jsou exministr zahraničí Johnson a současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, shodně tvrdí, že se chtějí na odchodu s Bruselem dohodnout, ale že se země zároveň musí připravit na možnost brexitu bez dohody.

Zatímco Hunt jasně odmítl, že by se v takovém případě pokusil parlament obejít, Johnson to nevyloučil. Za to bývalý ministr čelí kritice, protože zákonodárci si chtějí na podobu brexitu zachovat vliv.