Johnson nevyloučil, že kvůli brexitu bez dohody obejde parlament. Spustil vlnu kritiky

Expremiér Major upozornil, že nový předseda vlády by tímto postupem zapletl královnu do ústavní krize. „Pro uzavření parlamentu by musel premiér jít za Jejím Veličenstvem královnou a požádat o povolení k ukončení (zasedání). Když ji premiér o toto povolení požádá, je takřka nepředstavitelné, aby královna udělala cokoli jiného, než že povolení udělí. A v tu chvíli je vržena do ústavní kontroverze, jaké by žádný seriózní politik neměl královnu vystavovat. Pokud k tomu dojde, celá řada lidí by usilovala o soudní přezkoumání,“ řekl Major s tím, že on by byl jedním z nich.

Konzervativní předseda vlády z let 1990 až 1997 také obvinil Johnsona z pokrytectví. Bývalý starosta Londýna podle něj před brexitovým referendem z června 2016 prezentoval odchod z EU jako možnost posílit britský parlament, nyní ale navrhuje zákonodárce vyřadit ze hry.