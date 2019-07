Mrtví námořníci i katastrofální únik ropy. Před čtyřiceti lety se v Karibiku srazily řecké tankery

K havárii obřích lodí došlo kolem 19:15 místního času. Aegean Captain se srazil s přídí „Císařovny“ a kolize poškodila přední nádrže obou tankerů, v důsledku čehož nastal masivní výbuch. Zemřelo sedmadvacet námořníků, dalších padesát vyvázlo se zraněními. Co zní jako hororový scénář, ale mohlo dopadnout mnohem hůř.

Manévr za pět dvanáct

Blížící se nebezpečí totiž spatřil Piskopianos Christos, druhý důstojník Aegean Captain, a loď v souladu s námořními zvyky okamžitě stočil doleva. Manévr nemohl zabránit srážce, minimalizoval však její dopady. „Kdybychom kurz na poslední chvíli nestočili, do tankeru bychom narazili přímo z boku. Výslednou explozi by nemohl nikdo přežít,“ nechal se slyšet Christos.

Brzy po kolizi se ozvala na palubách obou plavidel série dalších výbuchů a tankery zachvátily plameny. Zatímco na palubě Kapitána se je podařilo poměrně rychle dostat pod kontrolu, Císařovna nepřestala hořet další dva týdny, než 3. srpna po dvou čerstvých explozích konečně klesla ke dnu a stala se největší lodí, kterou takový osud stihl. Druhý tanker, který srážka nepoškodila tolik, zvládl doplout do přístavu v Curacau.

Ohnivé peklo na moři

Bezprostřední nebezpečí nepředstavovaly pouze plameny, které ohrožovaly posádky obou tankerů, ale zejména jejich náklad. Hrozilo, že v důsledku srážky se do moře vylije na tři a půl milionu barelů (556 tisíc kubíků) ropy.

Takový únik by se stal do té doby největším na světě, těsně by přitom překonal souběžnou havárii v Mexickém zálivu, kde v červnu 1979 explodoval ropný vrt Ixtoc 1, který v následujících měsících vychrlil do vody podobné množství, jako vezly oba řecké tankery registrované pod liberijskou vlajkou.

Nejhoršímu scénáři se podařilo zabránit nejen díky zmíněnému Christosově manévru. Na likvidaci škod nepracovala pouze pobřežní stráž Trinidadu a Tobaga, asistoval jí také nizozemský pátrací letoun a pomoci byly připraveny i Spojené státy.