Na Novém Zélandu začal odkup zakázaných zbraní. Odstartoval v Christchurchi, kde řádil šílený střelec

Mezi ty, kdo se zbraní vzdali, bylo podle policejní zprávy rozděleno přes 433 tisíc novozélandských dolarů (6,6 milionu korun). Policejní zástupce Mike Johnson v prohlášení ocenil přístup veřejnosti. „Lidé se do toho procesu dnes opravdu zapojili, máme pozitivní reakce,“ sdělil.

„Vůbec jsem si nemyslel, že to bude poctivé, a moc nadšený jsem z toho nebyl. Ale dopadlo to dobře a úřady to řeší dobře,“ uvedl jeden z majitelů zbraní, který za polooautomat dostal 13 tisíc novozélandských dolarů (197 600 korun).

Parlament v dubnu zakázal vlastnit poloautomaty nebo brokovnice, které se dají používat s oddělitelným zásobníkem s kapacitou více než pěti střel. Vztahuje se také na doplňky používané k přeměně střelných zbraní na to, co vláda označila jako „zbraně vojenského stylu“.