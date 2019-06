Britský tisk pěje chválu na knihy o dvou Češkách, které uspěly navzdory válce a režimům

Žokejka v československých barvách porazila nacistické jezdce z německých jednotek SS a SA. Davy šílely štěstím. Za okupace jí hitlerovský režim vložil rodinný majetek do nucené správy. Komunisté ji po únorovém převratu kvůli šlechtickému původu vystěhovali i s dvěma sestrami do chatky v lesích. Neměla ani pět tisíc korun na zaplacení nemocniční léčby po pádu z koně.

Britům k letní četbě přistálo ještě další doporučení, a to nejen od prestižních Financial Times. Anglická spisovatelka Wendy Holdenová napsala knihu o cembalistce Zuzaně Růžičkové. „Jako náctiletá, když přežila holocaust, vážila 24 kilogramů. Přišla o téměř celou rodinu. To je samo o sobě obdivuhodné,“ uvedla anglická autorka knihy Sto zázraků Wendy Holdenová.

Prošla si koncentračními tábory Terezín, Osvětim a Bergen-Belsen, kde kvůli přežití musela odklízet mrtvoly. Po válce se pokusila o sebevraždu, naštěstí ale přežila. Proslavila se mimo jiné tím, že jako první v historii nahrála v Paříži kompletní dílo Bacha. Byla pyšná, že to dokázala právě jako Češka židovského původu. Její nahrávky si oblíbil i britský princ Charles.