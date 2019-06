Požár v katedrále Notre-Dame nebyl založen úmyslně, zjistili vyšetřovatelé

„Žádný z poznatků (předběžného vyšetřování) nepodpořil hypotézu o zločinném původu (požáru),“ uvedl v prohlášení pařížský prokurátor Rémy Heitz. „Na základě dosavadního vyšetřování jsme nebyli schopni příčiny požáru zjistit,“ dodal.

Vyšetřovatelé se podle pařížského prokurátora budou dál zabývat možností, že požár vznikl z nedbalosti. Ničivý oheň mohl způsobit elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek.

Katedrála Notre-Dame začala hořet 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století, takzvaný sanktusník.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po požáru ikonické stavby slíbil, že obnova gotické katedrály bude hotová do pěti let. Řada odborníků ale před tak rychlou rekonstrukcí varuje, další pochybují, že je vůbec možné ji za pět let stihnout.