Není mu rozumět a má neobvyklý smích. Španělského komika proslavila jediná show a internetoví vtipálci

Na internetu se díky falešně přetitulkovaným komentářům vyjadřoval třeba k tunelu Blanka, kauze Čapí hnízdo, ale i k výkonům Ester Ledecké, která na olympijských hrách v roce 2018 šokovala vítězstvím na lyžích i snowboardu.

Skutečný El Risitas ale o své popularitě v Česku vůbec netuší. „Teď mi řekli, že mi budete volat. Tohle slyším poprvé. Zdravím své české fanoušky!“ řekl do telefonu redaktorovi ČT, který ho o jeho místní slávě informoval.

Pro internetové žerty se El Risitasovo televizní vystoupení uchytilo díky jeho neobvyklému smíchu i tomu, že mu není originální historka rozumět. „Výhoda bude, že ten člověk nemluví anglicky, protože dost lidí mluví anglicky. Je to nějaká španělština a ještě jak nemá zuby, špatně vyslovuje. Tam můžete úplně krásně našroubovat všechno a bude to působit autenticky,“ vysvětluje bloger a spisovatel Dominik Landsman, proč se právě toto video stalo podkladem pro internetové vtipy.

Originální historka? O pánvích

El Risitas ve skutečnosti není žádný profesionální herec, ale obyčejný vypravěč, který své okolí baví historkami ze života. „Jsou to pravdivé historky. To, co vyprávím v pořadech Jesuse Quintery Ratones coloraos, je pravda,“ ujišťuje. Nejdřív je prý vyprávěl kamarádům po barech.

V jednom z barů, v jihošpanělské Seville, se s ním potkávala i slovenská novinářka Ľubica Zlochová. „Velmi často chodíval do Taverny Pepeho Perechila, to je zesnulý zpěvák flamenca. Měl zvláštní pochopení pro lidi jako je El Risitas a pomáhal jim tak, že je doporučoval svým známým,“ uvedla spolupracovnice ČT Zlochová.

A tak se El Risitas dostal do televizní show a časem se stal hvězdou. Jeho smích pronikl i do reklamy nebo do hudebního klipu. „Ten můj smích, ani nevím, odkud ho mám, je nakažlivý,“ říká.

V dnes už legendární nahrávce ve skutečnosti mluví o tom, jak jako pomocný kuchař ztratil v moři pánve: „Kuchař mi dal dvacet pánví. Ty byly ale úplně špinavé, plesnivé. Řekl mi, Risitasi, vezmi těch dvacet pánví, svaž je a hoď je do moře. A nezapomeň, kam jsi je hodil, protože zítra pro ně půjdeš. Když jsem přišel k moři, tak už byl příliv. Hladina moře stoupla a já jsem našel jen jednu pánev. A tu jsem našel jen proto, že uvázla mezi kameny u majáku. A když jsem se vrátil, tak kuchař vidí, že mám jen jednu pánev a ptá se: Kde je těch dvacet pánví?“

Na internetu na řehtajícího se El Risitase existuje dokonce i aplikace a vyrobit si z této scénky vlastní takzvaný meme není nic složitého. El Risitas se svými záchvaty smíchu neovládl jen český internet. V Egyptě si například islamisté v roce 2014 pomocí scénky utahovali z tamního prezidenta Sísího a ve Velké Británii video karikovalo brexit.