V souboji o lídra konzervativců končí ministr Javid. Johnsona podpořila polovina hlasujících

Javid získal od konzervativních poslanců nejméně hlasů, hlasovalo pro něj 34 zákonodárců. Johnson potvrdil pozici favorita, podpořilo jej 157 poslanců, což je polovina hlasujících. Gove dostal 61 hlasů a předehnal Hunta, pro něhož hlasovalo 59 spolustraníků. Hunt byl až dosud druhý, a byl si proto jistý, že ve finálním klání stane proti Johnsonovi právě on.

Páté kolo začne zhruba v 16:30 a potrvá do 18:30 SELČ. Výsledky budou známy přibližně o hodinu později. Zdroje blízké Javidovi uvedly, že neúspěšný kandidát nepodpoří ani jednoho ze zbývajících mužů. Napsal to deník The Guardian.

Dvojice, která vzejde z hlasování poslanců, se bude v následujících týdnech ucházet o přízeň asi 160 tisíc členů Konzervativní strany. Ti prostřednictvím korespondenčního hlasování dokončí výběr nového stranického lídra, který se automaticky stane i britským premiérem po odstupující Therese Mayové. Druhá toryovská premiérka z vedení strany odstoupila kvůli neúspěchu své brexitové strategie. Ohlášení výsledku volby jejího nástupce je plánováno na týden od 22. července.