Každý den prchá z domova 37 tisíc lidí. Vyhnaných je přes 70 milionů, nejvíc v poválečných dějinách

OSN do 70,8 milionu vyhnaných započítává 41,3 milionu vnitřně vysídlených lidí, kteří nepřekročili hranice, 20,4 milionu registrovaných uprchlíků, 5,5 milionu Palestinců se statusem uprchlíka a 3,5 milionu žadatelů o azyl.

Konflikty a perzekuce vyhnaly v loňském roce z domovů 13,6 milionu lidí, z nich 10,8 milionu se přemístilo v rámci svých zemí. Naopak 2,9 milionu lidí se v roce 2018 vrátilo domů.

Dvě třetiny z 20,4 milionu zahraničních uprchlíků pochází z pěti zemí. Sýrii jich opustilo 6,7 milionu, Afghánistán 2,7, Jižní Súdán 2,3, Myanmar 1,1 a Somálsko 0,9 milionu. Čtyřmi z těchto států zmítají občanské války se zahraniční intervencí, Myanmar vyhnal muslimskou menšinu Rohingů.

Číslo není úplné. Nezahrnuje například čtyři miliony Venezuelanů, kteří odešli do ciziny od roku 2015 a k pobytu nepotřebují víza ani žádat o azyl. Do konce letošního roku by mohlo být Venezuelanů v zahraničí až pět milionů.