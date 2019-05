Polsko před eurovolbami: Mladí muži podporují ultrakonzervativce, ženy volí liberály

Mimořádně intenzivní kampaň před eurovolbami se vede v Polsku. O vítězství tam soupeří vládnoucí strana Právo a spravedlnost a široká opoziční Evropská koalice. Víkendové hlasování vnímají jako test před podzimními volbami do Sejmu a Senátu. Mladou generaci ale tyto dvě hlavní politické síly podle průzkumů nezajímají. Lidé do třiceti let podporují menší strany a jejich preference se liší v závislosti na pohlaví.