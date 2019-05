Trump přijal v Bílém domě Orbána, pochválil ho za migrační politiku

Maďarský premiér byl do Bílého domu pozván naposled v roce 2005, podle listu The New York Times vláda Baracka Obamy Orbána okázale ignorovala.

Orbán je posledním ze středoevropských státníků, s nimiž se šéf Bílého domu v poslední době setkal. V únoru jednal americký prezident s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, počátkem března byl hostem v Bílém domě český premiér Andrej Babiš a před deseti dny prezident USA přijal předsedu slovenské vlády Petera Pellegriniho. Už loni v září navštívil ve Washingtonu Trumpa polský prezident Andrzej Duda.