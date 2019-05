„Spitzenkandidátka“ Kellerová: Stále ještě nemáme stejnou úroveň mezi západem a východem EU

Úkolem Evropské unie je podle ní zajistit vládu práva a demokracie na území všech jejích členských států. „Demokracie a svoboda, to je něco, co vždy přitahovalo nové členské státy, ale ukazuje se, že samotné přistoupení do Evropské unie vše nevyřeší. Vidíme, jak vypadá například situace v Maďarsku, kde je napadána občanská společnost a nezávislost soudů,“ připomněla.

„Myslím si, že Evropská unie je nejúžasnější ideál, který jsme kdy v Evropě měli. Po druhé světové válce, po tom strašlivém krveprolití a ničení, které Německo zapříčinilo zbytku Evropy, se objevila vůle vybudovat společnou Unii. To vedlo k instituci Evropského parlamentu, kde se věci řeší slovy, a ne zbraněmi. To je úžasný výsledek,“ uvedla.

Pro frakci Zelených je důležité i téma korupce. Podle Kellerové se týká nejen východní Evropy, ale celé EU. Evropská unie podle ní musí zajistit, že se bude bojovat proti korupci na všech úrovních. „Je potřeba prověřit i jednotlivé instituce EU,“ podotkla.

Potíže má v této oblasti podle ní například Rumunsko, ale i Španělsko nebo Česká republika. „Například vy máte premiéra Andreje Babiše (ANO), jeho zemědělské společnosti, které čerpají z evropských fondů, to jistě není správně,“ uvedla Kellerová. Problémem je podle ní například i potenciální konflikt zájmů českého premiéra. „Musí si vyřešit svůj konflikt zájmů – buď se zbavit podnikání, nebo odstoupit z úřadu,“ míní Kellerová.

Předseda vlády Babiš podobnou kritiku dlouhodobě odmítá. Akcie svého holdingu Agrofert vložil kvůli zákonu o střetu zájmů předloni v únoru do svěřenských fondů. Uvádí, že se svými bývalými firmami nemá v současnosti nic společného.

Fenomén nárůstu populismu

Nárůst populismu a pravicového extremismu v Evropě, který se v posledních letech projevuje, je podle Kellerové důsledkem rostoucí sociální nejistoty i zvyku svalování viny na Brusel.

„Když svalujete špatné věci na někoho, kdo stojí mimo sféru vašeho vlivu, tak to vytváří prostor pro pravicový extremismus. Populisti říkají: ‚Musíme se zbavit toho vnějšího vlivu, ať už je to cokoliv.‘ I když vláda spolurozhoduje, i když máte svobodné volby do Evropského parlamentu. To je problém,“ uvedla.