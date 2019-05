KLDR vypálila další dvě rakety krátkého doletu. Země se odklání od diplomacie, varují analytici

Minulý týden v sobotu provedla Severní Korea zbrojní zkoušku, při níž testovala několik střel, včetně jedné balistické rakety krátkého doletu. Střely vyslané z přístavního města Wonsan na východním pobřeží země dopadly do oceánu. Kim Čong-un test navzdory kritice označil za pravidelnou součást výcviku a akt sebeobrany .

Pouze několik hodin před spuštěním testu dorazil do jihokorejského hlavního města Soul reprezentant Spojených států Stephen Biegun. Ten do země přijel s cílem obnovit diskuzi ohledně denuklearizace států, která v únoru na summitu ve Vietnamu skončila fiaskem. Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un setkání opustili předčasně a bez dohody. Pchjongjang požaduje zrušení sankcí za své odzbrojovací kroky, které ale Spojené státy považují za nedostatečné.

„Pouze naše pravidelné a sebeobranné armádní cvičení je označeno za provokaci. Jde o další z neskrývaných pokusů, jak tlačit na odzbrojení našeho státu a nakonec nás napadnout,“ prohlásil k incidentu mluvčí severokorejského ministerstva.

Analytici varují, že pokud se KLDR vrátí také ke zkouškám raket delšího doletu, které testovala v průběhu roku 2017, mohlo by to znamenat odklon severokorejského režimu od diplomacie.

Severokorejské nukleární zbrojení tedy dále pokračuje a satelitní snímky podle BBC odhalily nezvyklý pohyb, který naznačuje, že země pravděpodobně zpracovává radioaktivní materiál do bombových paliv. KLDR tvrdí, že vyvinula tak malé atomové bomby, že se vejdou i do raket dlouhého doletu, které by mohly doletět až na území Spojených států.