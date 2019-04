Dva týdny do hokejového šampionátu. Slovensko neví, jestli pustí na mistrovství hymny ani jaké budou mít Slováci dresy

V pátek 10. května začne na Slovensku mistrovství světa v ledním hokeji. Přípravy ale komplikuje novela zákona o státních symbolech. Pokud by začala platit, musel by slovenský národní tým na poslední chvíli změnit podobu dresů. Do normy se navíc dostal paragraf omezující hraní hymny cizích států.