Dělníci na lešení Notre-Dame navzdory zákazu kouřili. V protipožární ochraně byla také celá řada pochybení

Týdeník zjistil rovněž to, že nebyl respektován protipožární plán katedrály. Na protipožární počítačový systém měli podle něj dohlížet dva pracovníci placení z veřejných peněz, a to čtyřiadvacet hodin denně. Ve skutečnosti ale systém hlídal jen jeden člověk, a to od osmi do 23 hodin.

Nedostatečnou kapacitu pro uhašení velkého požáru měly podle zjištění satirického týdeníku také katedrální suchovody, tedy požární potrubí, která se v případě požáru připojují ke vnějšímu zdroji vody.

Obnova katedrály potrvá řadu let

Katedrála Notre-Dame začala hořet minulý týden v pondělí. Církevní stavba přišla o střechu, krovy a špičatou věžičku nad chrámovou lodí, takzvaný sanktusník. Poškození chrámu nezpůsobil jen oheň, ale i voda, kterou požár hasili.

Rekonstrukce katedrály by mohla trvat podle různých odhadů pět až šest let, někteří odborníci ale odhadují, že bude trvat mnohem déle. O podobě špičaté věžičky, kterou v 19. století umístil na Notre-Dame architekt Eugéne Viollet-Le-Duc, by měla podle představ vlády rozhodnout mezinárodní soutěž. Proti tomu ale lidé sepsali již několik petic.