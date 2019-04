Macron má příležitost sblížit katolíky se sekulární společností, soudí jezuita Kolář

Ve francouzské metropoli působil v 80. letech jako spolupracovník tehdejšího francouzského arcibiskupa pro uprchlíky a lidi z východní a střední Evropy. Má za to, že se nyní ukáže, jak se k obnově katedrály postaví nejen věřící ve Francii, „ale i ti lidé, kteří jsou takzvaní kulturně zainteresovaní křesťanstvím“.

„Jestli se nepletu, je Macron první katolický prezident od doby, kdy se rozešla církev s francouzskou společností. Viditelně už několikrát naznačil, že by byl rád, kdyby se tento hodně napjatý vztah podařilo trošku zlepšit. Myslím si, že tohle je dobrá příležitost,“ uvedl Petr Kolář.

Podle Petra Koláře jsou i oni v zemi galského kohouta početní. „Někteří z nich už poslali peníze. Zdá se, že polovina té sumy, která je nevím kolik miliard, už je pohromadě. Je to určitě zajímavá věc a zvlášť ve Francii, kde tito lidé donedávna k náboženstvím a obzvláště ke katolicismu měli odstup,“ soudí jezuita.

Nadchází podle jeho slov doba, kdy bude muset katolická církev spolupracovat s ostatní veřejností a úřady na obnově katedrály. „Bude se o tom psát, budou se tam vodit exkurze, bude se tam konat celá řada akcí. Já doufám, že se to bude zamlouvat i Macronovi, protože on řekl, že pro něj jako katolíka je napjatá situace mezi společností nekřesťanskou a katolíky nenormální. Je to přece jeden stát,“ poznamenal Kolář.