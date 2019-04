Erdoganova strana nevzdává boj o Istanbul. Chystá žádost o nové volby

AKP v místních volbách z konce března sice celkově zvítězila a se svým spojencem, nacionalistickou Stranou národní akce (MHP), ovládla v zemi přes polovinu radnic. Prohrála ale mimo jiné v Ankaře, Izmiru a podle dosud zveřejněných výsledků i v Istanbulu, úhrnem tedy ve třech největších městech země.

Vládní strana výsledky v Ankaře a v Istanbulu napadla kvůli údajným nesrovnalostem. Ústřední volební komise už přiřkla radnici v Ankaře kandidátovi opoziční Lidové republikánské strany (CHP). V Istanbulu AKP žádala přepočítání všech hlasů, čemuž komise nevyhověla, ale přepočítávají se některé okrsky a kontrolují se hlasy původně označené za neplatné.

Dozvuky komunálních voleb nepociťují jen v Istanbulu. Například v obci Yenidogan se promítly do hádky o místní dětské hřiště, které nechal týden před volbami postavit tehdejší starosta za AKP. Poté, co hlasování prohrál, ho nařídil odříznout.

AKP dala najevo, že požádá o nové volby

Zásadní drama se ale odehrává tam, kde je ve hře nejvíc, tedy v Istanbulu. Příznivci vlády v pátek narušili přepočítávání hlasů v jedné z posledních čtvrtí, kde se ještě čeká na výsledky.

Ani ty ale nemusí přinést rozuzlení souboje o nejbohatší a největší město Turecka. „Využijeme práva na odvolání a požádáme o opakování voleb v Istanbulu,“ oznámil už v úterý Ali Hasan Yavuz, místopředseda vládní strany AKP.

AKP stupňuje své požadavky. Po jejích předchozích stížnostech se sice průběžné vedení kandidáta opozice ztenčilo, stále ale činí zhruba patnáct tisíc hlasů. „Podmínkou demokracie je, že poražený potřese rukou vítězi. Je to gentlemanské a morální a měli by to udělat,“ podotkl právě Ekrem Imamoglu, opoziční kandidát na starostu Istanbulu.