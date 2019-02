Turecko potvrdilo tresty pro opoziční novináře. Viní je z terorismu a napojení na Gülena

video Horizont ČT24: Turecký soud poslal opoziční novináře do vězení

Někteří odsouzení se ještě mohou odvolat, další už ne

„Jednoduše vzkazují, že neschvalují, co Cumhuriyet publikoval po roce 2013. Že to sice nemusí být zločiny, ale že to vládu poškodilo. Jako důkazy předložili titulky, titulní strany a pár rozhovorů a komentářů,“ komentuje obhájce Tora Pekin kroky obžaloby.

Stejně jako mnoho dalších, i novináře deníku Cumhuriyet úřady vedle terorismu viní z napojení na Fethullaha Gülena. „Je mi líto, ale jako Reportéři bez hranic jsme (bohužel) čekali, že rok 2019 bude rokem, kdy se další žurnalisté ocitnou odsouzeni za mřížemi,“ říká Erol Önderoglu z turecké pobočky organizace.

V kauze padly tresty do výše osmi a půl let za mřížemi. Podle tureckého práva se odsouzení, kteří dostali pět a méně let, už nemohou odvolat. Ti, kterým hrozí vyšší trest, naopak šanci mají.

Patří mezi ně i Ahmet Sik. „Ti, kteří tento rozsudek podepsali jsou úplně stejní, jako soudci a žalobci patřící ke Gülenovu hnutí. Proměnili se v justici jedné politické strany,“ říká Sik, který je nejen novinářem, ale i poslancem tureckého parlamentu.