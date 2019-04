Ani levák, ani pravák. Leonardo da Vinci byl ambidextr

Co znalci Da Vinciho umění dlouho tušili, potvrdil rozbor nápisu z druhé strany umělcova nejstaršího známého obrazu Toskánská krajina a údolí řeky Arno. Prokazuje, že mistr psal oběma rukama.

Ředitel florentské galerie Eike Schmidt považuje výsledek analýz za úžasný. „Teď víme, že Leonardo pracoval oběma rukama a nejen, jak je známo, levou rukou,“ hodnotí s nadšením studie.

Odborníci ale zůstávají v závěrech opatrnější. Když umělec obouručně psal, ještě to podle nich neznamená, že oběma rukama také maloval a tvořil. „I Když třeba je člověk schopen oběma psát, tak kvalita písma a kvalita činností nebude stejná,“ říká Markéta Gerlichová z kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice.

Prokazatelná je obourukost při některých specifických činnostech, třeba při navlékání jehly. Ambidextr by to měl zvládnout levou i pravou stejně dobře. To už ale Leonardo da Vinci nevyzkouší.

Zatímco jedna část jeho osobnosti zůstává zahalena tajemstvím, druhá postupně vychází najevo. Analýza obrazu totiž na zadní straně odkryla další kresby krajin nebo malých postav. Překrývají se i různé techniky. Moderní přístroje zobrazily i motivy vytvořené tzv. slepým stylem, který nezanechává barevné stopy.