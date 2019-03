Další brexitový krach. Rozhovory mezi Británií a EU skončily opět bez výsledku

Diplomaté podle Reuters spekulují, že pokud by se unijním a britským vyjednavačům podařilo během víkendu dosáhnout dohody, mohla by v pondělí do Bruselu zamířit premiérka Theresa Mayová, aby ji politicky podpořila. V úterý by pak o brexitové smlouvě hlasoval britský parlament.

Britové se v Bruselu snaží zajistit změny v irské pojistce, tedy záložním řešení, které má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu. O dohodě má parlament hlasovat nejpozději do 12. března. Země má Unii opustit 29. března.