Babiš se první den návštěvy USA zaměří na vědeckou spolupráci a obchod

„Babiš pravděpodobně bude chtít otevřít otázku možného uvalení cel na dovoz automobilů do Spojených států, o čemž Trump už několikrát mluvil. Pro Českou republiku by to byl obrovský problém. Babiš se bude snažit amerického prezidenta přesvědčit, že by to byl špatný krok, protože by tím velmi vážně uškodil České republice jako důležitému spojenci USA.“