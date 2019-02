Rusko vypravilo vlak se syrskou vojenskou kořistí. Do jara ujede tisíce kilometrů

Osmnáctivagónový vlak je naložený zbraněmi a technikou, kterou ruští vojáci ukořistili v Sýrii v bojích proti opozičním povstalcům a teroristickým islamistickým skupinám.

„Jde o to, aby rovněž ukázali, že proti nám nebojují obyčejnými, ale moderními zbraněmi vyrobenými ve Spojených státech a v Evropě,“ říká generál Alexandr Jaroševič.

Vlak čeká dlouhá cesta. Nejdříve navštíví Krym, pak pojede do Vladivostoku a z Dálného východu přes celou Sibiř do Murmansku. Do Moskvy se vrátí po pětasedmdesáti dnech. Celkem ujede třicet tisíc kilometrů.