Státy EU se shodly na energetické legislativě. Stavba plynovodu Nord Stream 2 může pokračovat

Berlín a Paříž zastávaly ohledně úprav energetické směrnice odlišný názor. V pátek ale předložily kompromis, který navrhuje, aby za uplatňování pravidel EU pro plynovody se třetími zeměmi, jako je Rusko, odpovídala ta země, na jejímž území se napojují do evropské sítě. V případě budovaného Nord Streamu 2 by to tedy bylo Německo.