Žluté vesty chtějí do europarlamentu. Po celé Francii staví protestní tábory

Hnutí žlutých vest míří do politiky. Demonstranti proti francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi sestavují kandidátku do květnových voleb do Evropského parlamentu. Zatím je na ní deset jmen, do poloviny února by jich mělo být osmdesát. Hnutí se účastní lidé ze všech vrstev francouzské společnosti, které spojuje touha po změně a také připravenost pokračovat v protestech. Dokazují to i stovky táborů po celé Francii.