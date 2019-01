Fiasko s dohodou? Obří krize to není, kritikům vadí, že je irská pojistka ústupek, míní britský velvyslanec v ČR

„Víme, že s většinou té dojednané dohody není problém. Problém je s takzvanou (irskou) pojistkou. Není to problém, který by se týkal budoucího uspořádání s Irskem, je to spíš otázka toho, že to je ústupek, který jsme se rozhodli udělat, v důsledku kterého Británie de facto je na neurčitou dobu v jednotném trhu pro zboží,“ upozornil velvyslanec.

Britský parlament minulé úterý jasně odmítl brexitovou dohodu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou. Od té doby panuje v Británii i v EU značná nejistota. „Co chceme, se dozvíme v úterý. Chceme zjistit, pro co by parlament byl schopen hlasovat,“ prohlásil Archer.

Zmínil také možnou flexibilitu na straně Bruselu. „Věřím, že naši evropští partneři to budou ochotni využít, pokud to povede k silnějšímu partnerství mezi Británií a Evropou. Což chceme všichni,“ prohlásil velvyslanec.

Zdůraznil ale, že nejde o „obrovskou krizi“, která by se týkala celé rozvodové smlouvy. „Je to jen velmi konkrétní obava ohledně jednoho velmi konkrétního aspektu,“ je přesvědčen Archer. Takzvaný plán B proto podle něj nemůže být nějak radikálně jiný. „Pro naše poslance, které trápí, že bychom mohli zůstat v jednotném trhu, potřebujeme trochu víc ujištění,“ míní diplomat.

Londýn podle něj nechce brexit odkládat. „Nechceme odkládat článek 50, nechceme odcházet bez dohody. Zcela jasně nebude docházet k zásadnímu přepsání vyjednané dohody,“ konstatoval Archer s tím, že předložené dodatky budou hlavně cílit na ujištění kritiků, že členství v jednotném trhu pro zboží nebude trvat věčně.

„Je tu velká touha (v EU) zajistit, že naše vztahy budou i v budoucnosti velmi blízké, a to nejlépe získáme tak, že odejdeme vyjednaným způsobem. Na začátku byla tendence říkat, že to je britský problém, že to Britové odejdou bez dohody, ale víme to tady v ČR, vědí to v Německu i v Paříži, že tohle by byl problém pro celou Evropu,“ podotkl Archer s tím, že je třeba „trochu dobré vůle“.