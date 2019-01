Pokročí Putin a Abe k mírové smlouvě? Kvůli sporným Kurilám se v Moskvě demonstruje a zatýká

Kurilské ostrovy je zeměpisný název skupiny 56 ostrovů sopečného původu , které oddělují Ochotské moře od Pacifiku a které se táhnou od ruského poloostrova Kamčatka až k blízkosti japonského ostrova Hokkaidó. Ostrovy patří do ruské Sachalinské oblasti, jednoho ze subjektů Ruské federace.

Počátky sporu sahají již do konce 18. století , kdy ruská carevna Kateřina II. prohlásila ostrovy za součást své říše, protože byly objeveny ruskými výpravami. Jako první ale k ostrovům doplul v roce 1643 nizozemský mořeplavec a průzkumník Maarten Gerritsz Vries. V roce 1855 první smlouva mezi carským Ruskem a Japonskem stanovila hranice mezi těmito dvěma zeměmi právě mezi čtyřmi spornými ostrovy a zbytkem souostroví. V roce 1875 na základě dohody Rusko postoupilo Japonsku i severní Kurily výměnou za závazek, že se Japonsko zřekne nároků na Sachalin.

Po rusko-japonské válce, z níž vyšli Japonci v roce 1905 jako vítězové, odstoupilo Rusko Japoncům další území, a to jižní Sachalin. O 40 let později, na jaltské konferenci představitelů spojeneckých mocností v únoru 1945, označil sovětský vůdce Josif Stalin návrat Kuril pod sovětskou správu za jednu z podmínek vstupu Sovětského svazu do války proti Japonsku. Tuto podmínku spojenci přijali. Sovětský svaz poté v srpnu 1945 obsadil jižní Sachalin a Kurilské ostrovy. Z ostrovů bylo poté vystěhováno 17 tisíc Japonců.