Sněžení v Alpách nebere konce. A do úterý napadne další metr, varují meteorologové

Vydatné sněžení odřízlo na západě Rakouska od světa desítky obcí, ve kterých se nachází asi 17 tisíc lidí. Kvůli hrozícím lavinám uzavřela policie cesty do bavorského lyžařského střediska Balderschwang, kde zůstalo uvězněno přes tisíc lidí. V pondělí ráno tam zasypala lavina hotel. Sníh prorazil okna a dostal se do budovy, nikdo ale nebyl zraněn. Meteorologové varují, že do úterý by mohl na jihu Německa a západě Rakouska napadnout až metr nového sněhu.