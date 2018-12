Izrael vypálil rakety na cíle u Damašku, uvedla syrská státní televize. Tři vojáci jsou zranění

„Aktivovali jsme systém protivzdušné letecké obrany v reakci na raketu vypálenou ze Sýrie,“ uvedla izraelská armáda v prohlášení. Podle deníku The Times of Israel armáda nesdělila, zda raketu sestřelila. Neuvedla, že by byl někdo na izraelském území raněn.

Syrská média nejprve informovala, že armáda čelila „nepřátelským“ raketám, aniž by jejich původ specifikovala. Později ozbrojené síly potvrdily, že rakety vypálil Izrael. „Naše letecká obrana reagovala na rakety vypálené Izraelem ze vzdušného prostoru nad Libanonem a většinu z nich sestřelila, než zasáhly cíl,“ citovala státní televize syrskou armádu. Podle té byl nicméně zasažen armádní sklad zbraní a zranění utrpěli tři vojáci.

Také libanonská tisková agentura přinesla už dříve informaci, že nad jižním Libanonem operují izraelská letadla.