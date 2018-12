Merkelová končí v čele CDU. V posledním projevu vyzvala stranu k jednotě

CDU dál chrání liberální hodnoty, míní Merkelová

I když se v posledních měsících v CDU stále častěji ozývala kritika čtyřiašedesátileté političky a způsobu, jakým stranu vede, velká většina členů uznává její dlouholeté zásluhy. To bylo vidět i na sjezdu, kde se Merkelová hned v úvodu dočkala skandovaného potlesku vestoje.

Ve více než půlhodinovém projevu vzpomínala na to, čím strana prošla od roku 2000, kdy se ujala jejího kormidla. Připomněla těžkou situaci po aféře s nelegálním financováním, po které ji už řada pozorovatelů téměř odepisovala, i další politické milníky.

Poděkovala kolegům za spolupráci a zdůraznila, že je třeba spojovat – pak má strana nárok na vedení Německa. „Kam nás vede jednota, to jsme zažili,“ prohlásila Merkelová s tím, že i díky tomu CDU za téměř 70 let dějin spolkové republiky už 50 let vybírá kancléře.

Křesťanští demokraté nikdy nepoštvávají vůči jiným, nevylučují je a ctí důstojnost každého člověka, řekla dost možná i v narážce na protiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD).