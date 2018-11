Gibraltar zůstane britský, zdůraznila Mayová před summitem. Podle Tuska Unie ukázala jednotu

Unijní sedmadvacítka „obstála ve zkoušce jednoty a solidarity“, i když „nikdo nemá důvod k radosti“. Den před klíčovým summitem, na němž budou lídři států schvalovat rozvodovou smlouvu, to uvedl šéf Evropské rady Donald Tusk. Do Bruselu přiletěla v sobotu večer i britská premiérka Theresa Mayová. Po jednání se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem zdůraznila, že Gibraltar je a zůstane britský. Španělsko si na poslední chvíli vynutilo, aby se do budoucna tato otázka řešila přímo s Madridem.