Putinova popularita klesla poprvé za pět let pod šedesát procent, ukázal průzkum

Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina poprvé za posledních pět let klesla pod 60 procent. Ve čtvrtek zveřejněný průzkum nezávislé ruské společnosti Levada ukázal, že pro nynějšího kremelského šéfa by v prezidentských volbách hlasovalo 56 procent Rusů, kteří by k volbám šli, což je o deset procent méně než ve stejném období loni.