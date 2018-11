Unijní ministři odsouhlasili dohodu o brexitu, oznámil Barnier

Mayová považuje současnou dohodu za nejlepší, jaká mohla být dojednána. Přináší podle ní to, pro co Britové hlasovali v referendu v roce 2016 a co je v národním zájmu. Občané členských zemí Unie už podle Mayové „nebudou předbíhat ve frontě“ kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, například „inženýry ze Sydney a softwarové vývojáře z Dillí“.

Britská média považují za pravděpodobné, že dohodu nepodpoří ani klíčový partner konzervativců - severoirští unionisté (DUP), kteří drží menšinovou vládu Mayové u moci.

Nelíbí se jim pojistka, kterou vyjednala s Evropskou unií - aby se na Irský ostrov po brexitu nevrátily hraniční kontroly. „Máme jasně na výběr. Buďto se postavíme za Spojené království a jeho celistvost, nebo budeme hlasovat pro vazalský stát, který Spojené království rozbije. To je ten výběr!,“ zdůraznil místopředseda strany DUP Nigel Dodds.

Odchod Mayové si přejí i mnozí konzervativci

Vzbouřenci proti brexitovému plánu britské z řad euroskeptických poslanců Konzervativní strany se podle britského tisku snaží získat posledních několik zákonodárců, aby Mayové mohli vyslovit nedůvěru jako lídryni strany. Pokud by k tomu došlo, musela by Mayová skončit i jako premiérka.



K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to písemně požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent). Podle bulvárního deníku The Sun se již takto pro hlasování veřejně či tajně vyslovilo 42 poslanců. Server BBC News s odvoláním na zdroje z Konzervativní strany píše, že potřebný práh již byl překročen.

Mayovou naopak podpořil šéf Konfederace britského průmyslu (CBI), která je nejvlivnějším svazem zaměstnavatelů v Británii.